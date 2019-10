Wer ist schuld am Zusammenstoß?

Im sogenannten Karpfenkreisel in der Höchstadter Bahnhofstraße hat sich am Dienstag gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro ereignet. Ein 39-Jähriger war mit seinem schwarzen Nissan von Osten kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Ein 32-Jähriger fuhr gleichzeitig mit einem silbernen BMW von Süden kommend über die Fürther Straße in den Kreisverkehr ein. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten konnte die Polizei die Schuldfrage bislang nicht klären, weshalb eventuelle Zeugen gebeten werden, sich unter Telefon 09193/63940 bei der Polizei Höchstadt zu melden.