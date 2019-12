Wer ist noch Opfer?

Bereits am Montag, 16. Dezember, um 20.15 Uhr wurde ein 28-Jähriger im Umkleideraum des MTV Bamberg in der Jahnstraße 32 dabei ertappt, als er gerade ein Handy aus einer Jackentasche stehlen wollte. Der Mann wurde vom Zeugen festgehalten und der Polizei übergeben. Während der Sachbearbeitung wurde bekannt, dass offensichtlich bereits in den Wochen zuvor mehrfach Geldbeträge aus der Umkleidekabine entwendet, diese aber nicht zur Anzeige gebracht wurden. Weiterhin habe der Festgenommene sich mehrfach unberechtigt auf dem Sportgelände bzw. in der Turnhalle aufgehalten. Personen, die ebenfalls Opfer eines Diebstahls beim MTV geworden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0951/9129-210 zu melden. red