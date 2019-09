Wer ist Gott und wo wohnt er?

Am Donnerstag, 26. September, findet im Pfarrsaal in Geisfeld im Rahmen der Zusammenarbeit mit der KEB ein Vortrag bzw. Gesprächsabend zur religiösen Früherziehung statt. Die Veranstaltung beginnt nach der Abendmesse um 19.45 Uhr. In diesem Gesprächskreis soll der eigene Glaube reflektiert werden. Welche Vorstellungen hat man selbst von Gott und welche von diesen Vorstellungen möchten man seinen Kindern weitergeben? Eingeladen sind alle, die für kindliche Früherziehung Verantwortung tragen und Hilfen suchen im Umgang mit den großen Fragen des Lebens und des Glaubens unserer Kinder. Referentin ist die Religionspädagogin Gabi Tisch. Sie ist selbst Mutter von mittlerweile vier erwachsenen Kindern. red