Seubelsdorf vor 16 Stunden

Wer ist gegen den Gartenzaun gefahren?

Einfach weitergefahren ist unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich ein Lkw-Fahrer, der in der Zeit von Dienstagmorgen bis Mittwochfrüh in der Werkstraße in einen Gartenzaun fuhr. An dem Zaun, an de...