Wer ist die Firma Bayern Innovativ GmbH?

Im Berufsinformationszentrum (BIZ) am Richard-Wagner-Platz 5 findet am Donnerstag, 14. Februar, ein Vortrag über die Firma Bayern Innovativ GmbH statt. Sonja Henning, die Leiterin Personal bei Bayern Innovativ, stellt von 16 bis 17.30 Uhr das Unternehmen und seine Schlüsselaktivitäten vor, zeigt Tätigkeitsfelder und Berufsbilder sowie Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten auf und beschreibt, welche Anforderungen das Unternehmen an seine Bewerber stellt. Darüber hinaus informiert sie über aktuelle Entwicklungen und Tendenzen im Arbeitsfeld von Bayern Innovativ und der Branche insgesamt. Der Vortrag richtet sich an Studenten kurz vor dem Abschluss beziehungsweise an Hochschulabsolventen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich und über die E-Mail-Adresse nuernberg.akadbereich@arbeitsagentur.de möglich. red