Wer ist der Reifenstecher?

Die Polizei in Ebern fahndet nach einem unbekannten Reifenstecher. In der Nacht zum Dienstag vergangener Woche wurde der Reifen eines im Schlossweg in Untermerzbach geparkten Audi A3 (braune Farbe) beschädigt, indem ein bislang unbekannter Täter einen abgebrochenen Metallstift in den Reifen steckte und der Pneu dadurch die Luft verlor. Auch vermutet die Fahrerin, dass sich eine Person in dieser Nacht gegen Mitternacht verbotswidrig in ihrem Grundstück im Schlossweg herumgetrieben hat. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei Ebern unter Rufnummer 09531/9240 entgegen. red