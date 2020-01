Wer ist der Einbrecher?

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Freitag im Stadtbereich von Haßfurt fünf Objekte angegangen.

Der Täter drang in der Hofheimer Straße sowie im Torgraben und der Unteren Vorstadt in Geschäfts- und Büroräume ein, um nach Wertsachen zu suchen. Er versuchte, sich Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen. Nicht überall war er erfolgreich, wie die Polizei mitteilte. Denn es gelang dem Täter nicht immer, die Türen aufzuhebeln. Dort, wo er erfolgreich war, musste sich der Täter mit kleinen Bargeldbeträgen begnügen, denn die Geschäftsinhaber deponieren in weiser Voraussicht keine größeren Geldbeträge in ihren Geschäftsräumen. Der angerichtete Sachschaden von rund 4000 Euro übersteigt laut Polizeiangaben bei weitem den Beuteschaden.

Die Ermittlungen der Polizei haben inzwischen Hinweise auf einen Tatverdächtigen ergeben. Teile des Diebesguts wurden am Rand eines Parkplatzes an der ehemaligen Bahnhofsgüterhalle aufgefunden. Ein junger Erwachsener scheint im Zusammenhang mit den Einbrüchen zu stehen; zur Ermittlung dieses Mannes ist die Polizei in Haßfurt auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen jungen Mann, etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank, mittelgroße Statur, bekleidet mit dunklem Anorak und dunkler Hose. Wer kann Hinweise geben, Telefon 09521/9270? red