Wer ist der Brandstifter?

Glücklicherweise ohne größeren Schaden endete am frühen Mittwochmorgen ein Brand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Bewohner, dass ein bislang Unbekannter die Verglasung der Eingangstüre des Mehrfamilienhauses in der Straße Oberend eingeworfen hatte. Anschließend schmiss der Täter einen brennbaren Gegenstand durch die entstandene Öffnung. Bevor sich dieser vollständig entzünden und weiteren Schaden anrichten konnte, erlosch das kleine Feuer. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Oberend aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen. red