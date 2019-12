Wer ist der andere?

Am Dienstag begegneten sich gegen 18 Uhr zwischen Modlos und Weißenbach zwei Pkw und kamen sich dabei seitlich so nah, dass die Außenspiegel aneinanderklatschten. Einer der beiden Autofahrer meldete sich daraufhin telefonisch bei der Polizei Bad Brückenau. Er hat einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der zweite Beteiligte an dem Unfall ist noch unbekannt. pol