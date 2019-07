Wer ist bei Grünlicht gefahren?

An der Einmündung Nürnberger Straße/Gutenbergstraße kollidierten am Dienstag kurz vor 19 Uhr zwei Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung gefahren zu sein. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 20 000 Euro. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen. red