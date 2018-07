Wer holt sich den Pokal auf Kreisebene?

red



Wer wird Sieger im Toto-Pokal auf Kreisebene? 22 Gruppen mit je vier Teilnehmern spielen die Teilnehmer der ersten Hauptrunde aus. Los geht es am Mittwoch, 17. Juli, um 18.15 Uhr.DIE GRUPPENGruppe 3Birnfeld/ Oberlauringen - TSV AidhausenSC Maroldsweisach - SV HofheimGruppe 4DJK Michelau - SG Traustadt /DonnersdorfSV Rügshofen - Schönbach-Siegend.Gruppe 10TSV 1937 Limbach - SV Rapid EbelsbachSC Stettfeld - SG EltmannGruppe 11SG Untertheres/Ottendorf - SG Dürrfeld/O.Donnersdorf II/Traustadt - Spfr. SteinsfeldGruppe 12SG Roßstadt/Kirchaich II - FC ZiegelangerTSV Westheim - FC NeubrunnGruppe 13SG Oberhohenried/Pra. - TV KönigsbergFC Knetzgau - TSV Goßmannsdorf Gruppe 14TSV Wonfurt - VfR Hermannsberg-Breitbr.TSV Kirchaich - SV SylbachGruppe 17RSV Buch - FC NassachSG Lendershausen/O. - SG Ermershau./S.Voraussichtlich am Freitag, 20. Juli, spielen die jeweiligen Gruppensieger gegeneinander. Anpfiff ist um 18.15 Uhr. Mannschaften, die nicht eingeteilt wurden, haben in der Gruppenphase ein Freilos.