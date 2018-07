Wer holt sich den Pokal auf Kreisebene?

df



Fußball-Kreisspielleiter Manfred Neumeister hat die erste Runde um den Toto-Pokal 2018/19 im Spielkreis 1 ( Bamberg , Bayreuth-Kulmbach) angesetzt und in 20 Gruppen eingeteilt. Der Wettbewerb im Teilkreis Bamberg beginnt am Donnerstag, 5. Juli. Die Partien beginnen um 18.30 Uhr.Gruppe 13FV Giech - SC Markt HeiligenstadtRSV Drosendorf - FSV UnterleiterbachGruppe 14SV Wernsdorf - DJK TeuchatzSV Weichendorf - SV WürgauGruppe 15FC Wacker Trailsdorf - TSV Burgebrach SV Walsdorf - TSV BreitengüßbachGruppe 16SC Melkendorf - FC BaunachSpVgg Rattelsdorf - FC OberhaidGruppe 17FC Pommersfelden - DJK TütschengereuthDJK Stappenbach - TSV HirschaidGruppe 18 DJK Königsfeld - SV HallstadtFC Strullendorf - ASV SassanfahrtGruppe 19SV Wachenroth - SV PettstadtDJK SV Sambach - SpVgg StegaurachGruppe 20FC Altendorf - FSV ButtenheimSV Frensdorf - SV DörfleinsDie Sieger der Partien spielen den Gruppenersten aus. Die Gruppensieger stehen sich am Donnerstag, 12. Juli, im nächsten Durchgang gegenüber. Den Gruppen 1 bis 12 wurden die Vereine aus dem Teilkreis Bayreuth-Kulmbach zugeteilt. In den Toto-Pokal eingebunden ist auch die Bamberger Stadtmeisterschaft. Diese wird am Sonntag, 8. Juli, von 10 bis 18 Uhr im Fuchs-Park-Stadion mit zehn Mannschaften ausgetragen.