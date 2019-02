Wer holt den Jugendcup?

Am Samstag, 13. April, von 11 bis 18 Uhr veranstaltet der Jugend- und Kulturtreff Struwwelpeter ein Hobbyfußballturnier in der Dreifachturnhalle am Schulzentrum. Es richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahren, die sich mit fünf Spielern und vier Auswechselspielern pro Team anmelden können. Dabei sollen in einem Team nicht mehr als zwei Vereinsspieler sein. Der Struwwelpeter sorgt für Getränke und Snacks zum kleinen Preis. Auch für Musik ist gesorgt. Anmeldungen können direkt in den Struwwelpeter gebracht oder per Email an: Samuel.Rauch@struwwelpeters.de geschickt werden. Anmeldeformulare gibt es im Café des Struwwelpeter oder auf der Homepage www.struwwelpeters.de. Auf eine Anmeldegebühr wird verzichtet. Näheres unter Tel. 09261/51511 oder über den Facebookaccount "Struwwelpeter Kronach". Der Sieger des Jugendcups 2019 erhält einen Pokal. red