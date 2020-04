Wer hört den ersten Kuckuck?

Wenn der markante Ruf des Kuckucks erklingt, ist der Frühling in vollem Gange. Die ersten der beliebten Vögel sind bereits wieder im Freistaat zu hören. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) ruft deshalb bereits zum 13. Mal alle Bayern dazu auf, ihren ersten rufenden Kuckuck des Jahres zu melden.

"Wir wollen mithilfe der gesammelten Daten herausfinden, ob sich die Ankunftszeit des Kuckucks langfristig verändert, zum Beispiel als Anpassung an den Klimawandel", erklärt die Biologin Anne Schneider. Der Kuckuck-Bestand in Deutschland ist rückläufig, der LBV sucht nach den Ursachen. Jeder kann an dem Forschungsprojekt teilnehmen. Man muss nur online unter www.lbv.de/kuckuck melden, wann und wo der erste Kuckuck gehört wurde. Auf der Live-Karte kann außerdem die Ankunft des Vogels in Bayern mitverfolgt werden.

Die LBV-Mitmachaktion zum ersten Kuckuck-Ruf des Jahres ist eine echte Erfolgsgeschichte. "In den vergangenen zwölf Jahren beteiligten sich bayernweit immer mehr Naturfreunde", sagt Anne Schneider. 2019 freute sich der LBV über knapp 6500 Meldungen von bayerischen Naturfreunden. Schon ab Ende März waren damals die ersten charakteristischen Rufe der Kuckuck-Männchen zu hören und zwar meist in Oberbayern, Oberfranken und Mittelfranken.

"Der große Kuckucks-Ansturm kam dann Mitte bis Ende April nach Bayern", so Schneider. Damit das Citizen-Science-Projekt zur Ankunft der Zugvögel auch dieses Jahr viele aufschlussreiche Daten erhält, rät sie, beim Spazierengehen die Ohren zu spitzen.

Hat das Klima einen Einfluss?

Die ersten Kuckucke für 2020 wurden dem LBV bereits gemeldet, und zwar war der erste Ruf am 14. März in Leuchtenberg in der Oberpfalz zu hören. Bis Ende März trafen auch in den übrigen Regionen Bayerns die ersten Vögel ein. Mit dem großen Kuckuck-Ansturm ist aber erst in den nächsten Tagen zu rechnen. Im Jahr 2017 wurde, bedingt durch das kühle Frühjahr, der Großteil der Meldungen sogar erst Anfang Mai und damit etwa eine Woche später als im Durchschnitt gemeldet.

"Kuckucke rufen vor allem bei gutem Wetter. Schwankungen in den Daten können deshalb auch witterungsbedingt sein anstatt eines Anzeichens dafür, dass sich der Zugvogel an Klimaänderungen anpasst," so die LBV-Biologin weiter.

"Der kurze, prägnante Kuckuck-Ruf kann manchmal mit dem ähnlich klingenden, langgezogenen Balzruf der Türkentaube verwechselt werden", sagt die LBV-Artenschützerin. Wer sich nicht sicher ist, ob der gehörte Ruf vom Original oder der "Fälschung" stammt, kann auf der LBV-Homepage den Ruf-Check mit Hörbeispielen machen.

Der Bestand des Kuckucks ist deutschlandweit rückläufig. Die Ursachen dafür sind komplex. Deshalb untersucht und erforscht der LBV die Biologie der Vogelart über ihren gesamten Lebenszyklus. "Der Grund für den Bestandsrückgang liegt in einem ganzen Bündel von Effekten im Brutgebiet, auf dem Vogelzug und in den Rast- und Überwinterungsgebieten", erklärt Schneider. Mit der Sammlung langjähriger Datenreihen möchte der LBV untersuchen, inwieweit der Klimawandel mitverantwortlich ist. Denn einige Wirtsvögel des Brutparasiten, die im Mittelmeerraum überwintern, kehren früher in ihre Brutgebiete zurück. Für die erfolgreiche Fortpflanzung muss sich der Kuckuck aber genau auf das Brutgeschehen seiner Wirtsvögel abstimmen.