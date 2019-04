Wer hinterließ den Ölfleck?

Am Dienstag ging bei der Polizei in Hammelburg die Meldung über einen Öl- bzw. Kraftstofffleck auf dem ADAC-Platz am Ofenthaler Weg ein, den ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug vermutlich in der Zeit von Sonntag, 21.April, 20 Uhr, bis Dienstag, 23. April, 8.30 Uhr, hinterließ. Gesucht wird in diesem Zusammenhang der Verursacher dieser Verschmutzung. Hinweise nimmt die Polizei Hammelburg, unter Tel.: 09732/9060, entgegen. pol