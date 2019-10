Nüdlingen vor 19 Stunden

Wer hilft beim Putzen der Kirche mit?

In der katholischen Pfarrkirche St. Kilian und Gefährten in Nüdlingen wird am Montag, 28. Oktober, sauber gemacht. Beginn der Putzaktion ist um 9 Uhr. Wer helfen will, bringt seine Putzutensilien mit....