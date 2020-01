Wer hatte Grün? Polizei sucht Zeugen Einer gegen Drei in der Langen Straße

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend. Gegen 22 Uhr wollte ein Renault-Fahrer bei Grünlicht von der Forchheimer Straße nach links auf den Berliner Ring abbiegen. Er kollidierte mit einem Golf, dessen Fahrer ebenfalls angab, bei Grünlicht geradeaus gefahren zu sein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Die Polizei sucht nach Personen, die zum Unfallzeitpunkt etwas beobachtet haben (Tel. 0951/9129-210). pol Am Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr gerieten vor einem Lokal in der Langen Straße vier Personen aneinander. Dabei schlug ein 39-Jähriger einem 22-Jährigen ins Gesicht, so dass dessen Lippe aufplatze. Eine 21-Jährige schubste er auf die Straße, wobei sich diese leicht an der Schulter verletzte. Zuletzt riss er der Dritten im Bunde die Kapuze von der Jacke. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. pol