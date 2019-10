Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagnachmittag an einem in Buckenhofen, Zur Staustufe, in Verlängerung zur Kiesgrube abgestellten Bauwagen zu schaffen gemacht. Der Täter verursachte einen Sachschaden von circa 500 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen unter Telefon 09191/7090-0.