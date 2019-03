Wer hat Tankstellen- Einbrecher gesehen?

Ein Einbruch in eine Tankstelle ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Maßbach. Nachdem sich nun herausstellte, dass der Täter mit einem prall mit Zigaretten gefüllten Plastiksack zu Fuß vom Tatort flüchtete, werden Zeugen gesucht, die möglicherweise den Täter zwischen etwa 1 und 2 Uhr in Maßbach haben laufen sehen. Hinweise können der Polizei, Tel.: 0971/714 90, mitgeteilt werden. pol