Wer hat Schuhe übrig?

Zum Kolping-Gedenktag findet die vierte bundesweite Schuhsammelaktion zugunsten der internationalen Adolph-Kolping-Stiftung statt. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt sich die Kolpingsfamilie Herzogenaurach an der Sammelaktion "Mein Schuh tut gut!". Sie sammelt gebrauchte, gut erhaltene Schuhe am Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 13 Uhr im Pfarrgarten von St. Magdalena, Eingang Hauptstraße. Die Schuhe sollen paarweise verbunden und nicht beschädigt oder verschmutzt sein. Die gesammelten Schuhe werden in Sortierwerken der Kolping Recycling GmbH vermarktet. Ziel der Stiftung ist zum Beispiel die Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen, Sozialprojekten und religiöser Bildung. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.kolping.de/meinschuhtutgut. maw