Wer hat Schraube unter den Reifen gelegt?

Eine 59-jährige Frau erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Kronach, da ihr Autoreifen durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt wurde. Dieser hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Schraube unter ihrem Reifen platziert, so dass dieser dadurch beschädigt wurde. Bereits Anfang Juni hatte sie die gleiche Entdeckung unter einem anderen Reifen gemacht. Der schwarze BMW der Frau war an beiden Tagen vor ihrem Grundstück am Stockanger in Knellendorf abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09261/5030 bei der Polizei Kronach zu melden. pol