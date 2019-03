Wer hat Ölspur verursacht?

Am Mittwochabend wurde von einem Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Untererthal eine Ölspur in der Ortsmitte gemeldet, die von der Feuerwehr bereits beseitigt wurde. Gesucht wird in diesem Zusammenhang der Verursacher einer Ölspur, die in der Brückenauer Straße, im Einmündungsbereich der Rhönstraße und im weiteren Verlauf der Straße Am Hahn bis in das Neubaugebiet hinterlassen wurde. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Hammelburg (Tel.: 09732/9060) entgegen. pol