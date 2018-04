Wer hat Lust auf vegetarisch?

Was kommt auf den Tisch, wenn Fleisch und Fisch wegfallen? Im Seminar der AOK erfahren die Teilnehmer, was bei vegetarischer Kost zu beachten ist, damit sie mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt werden. Im Praxisteil werden leckere Rezepte ausprobiert. Das Seminar findet am Montag, 23. April, von 17 bis 20 Uhr in der AOK Kulmbach statt. Infos und Anmeldung telefonisch unter 0921/288-213 oder unter www.aok.de/bayern/kurse . red