Wer hat Laternenmast beschädigt?

In der Daimlerstraße in Forchheim hat ein bislang unbekannter Täter einen Laternenmast in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.