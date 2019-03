Wer hat etwas beobachtet?

Bei Verkehrsunfallfluchten zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag hinterließen die bislang unbekannten Verursacher einen Gesamtschaden in Höhe von knapp 2000 Euro. Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, parkte die Halterin eines Opel Adam ihren Wagen in der Martin-Ott-Straße in Gaustadt. Als die Frau zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Kratzer am Heck fest. Ebenfalls ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 7 und 13.30 Uhr. Die Fahrerin eines Honda Civic parkte ihren Wagen auf dem P&R-Parkplatz "Heinrichsdamm". Als sie am Nachmittag zu ihrem Auto zurückkehrte, war die Fahrerseite komplett verkratzt. Vermutlich war ein Fahrzeug bei einem Parkmanöver dagegengeschrammt. In beiden Fällen hat die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nun Personen, die an den Örtlichkeiten die Unfälle beobachten konnten oder Hinweise auf die Verursacher geben können. Zeugen melden sich unter Telefon 0951/9129-210. pol