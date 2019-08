Wer hat es auf den VW Fox abgesehen?

In der Wilhelm-Raabe-Straße in Forchheim ist ein roter VW Fox mehrmals durch Zerkratzen beschädigt worden. So wurde das Fahrzeug bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25. auf 26. Juli, zerkratzt. Weiterhin konnte ein Tatzeitraum auf Mittwoch, 31. Juli, von 15 bis 16 Uhr datiert werden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 8. auf 9. August, wurde das Fahrzeug auf der rechten Seite erneut beschädigt. Das Auto war jeweils am Fahrbahnrand abgestellt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/70 90-0 entgegen.