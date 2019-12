Wer hat einen Schaden am Auto?

Einen am rechten Fahrbahnrand in der Ortsstraße "Altenbach" abgestellten Pkw oder Lkw hat am Freitag, gegen 11 Uhr, ein Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren beschädigt. Als er kurze Zeit später zur Unfallstelle zurückkehrte, waren sowohl der Lkw als auch der Pkw weggefahren. Die Polizei fragt nun: Wer parkte zur genannten Zeit in der Straße "Altenbach" und hat einen Schaden am Fahrzeug? Meldungen nimmt die Polizei unter 0951/9129-310 entgegen.