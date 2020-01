Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Am Montag zwischen 7.45 und 8 Uhr fuhr ein Lkw am Troppauplatz die Überdachung des Eingangsbereichs einer Arztpraxis an. Der Fahrer entfernte sich mit seinem Laster, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise. E-Scooter-Fahrer muss schieben Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr fiel einer Streife in der Memmelsdorfer Straße ein 38-Jähriger auf, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Es fehlte das benötigte Versicherungskennzeichen und die allgemeine Betriebserlaubnis, weshalb er sein Gefährt nun schieben musste. Dieb wird in Gaststätte fündig Am Samstag zwischen 1 und 2 Uhr entwendete ein Unbekannter in einer Gaststätte am Pfahlplätzchen eine an der Garderobe hängende schwarze Herrenjacke der Marke Jack & Jones. In der Jacke befand sich ein iPhone. Bestattungsinstitut vermisst Schild Bereits zwischen 17. und 21. Januar entfernten Unbekannte in der Zollnerstraße das Firmenschild eines Bestattungsinstituts. Wer hat etwas beobachtet? pol