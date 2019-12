Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Gegen die linke vordere Fahrzeugseite eines in der Luitpoldstraße in Hirschaid abgestellten grauen BMW stieß am Mittwoch zwischen 11.30 und 12 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.