Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Gegen die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Ford Kuga stieß in Hirschaid ein unbekannter Fahrzeugführer und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Das Fahrzeug stand am Samstag zwischen 9.45 und 10 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Industriestraße. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.