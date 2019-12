Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Die linke Fahrzeugfront eines in der Fritz-Stettner-Straße in Strullendorf geparkten weißen Seat Leon beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.