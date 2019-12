Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Unbekannter schlägt Türsteher Am Samstag gegen 2.50 Uhr kam es bei einer Diskothek in der Franz-Ludwig-Straße zu einem Streit zwischen einem Türsteher und einem Gast. Diesem war der Eintritt verwehrt worden, weil er keinen Ausweis bei sich hatte. Damit war der etwa 29-jährige Mann, ca. 185 cm groß, ca. 90 kg schwer, mit braunen glatten Haaren, offensichtlich nicht einverstanden und versetzte dem Geschädigten zunächst eine Kopfnuss und verpasste ihm anschließend noch einen Faustschlag gegen den rechten Kiefer. Der Täter flüchtete. Der Security-Mitarbeiter wurde durch den Angriff leicht verletzt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. In der Theresienstraße wurde zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, ein grauer Citroen vermutlich von einem gelben Fahrzeug am rechten Kotflügel angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher richtete an dem Pkw Sachschaden von etwa 500 Euro an und flüchtete anschließend. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Unaufmerksamkeit kommt teuer Einen an der Haltelinie zum Rechtsabbiegen auf die B 26 wartenden VW übersah am Samstagmittag eine 39-Jährige und fuhr mit ihrem VW Golf auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 3000 Euro, verletzt wurde niemand. pol