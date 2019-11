Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag in der Oeslauer Straße abspielte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, den er angerichtet hatte, entfernte sich am Montagnachmittag ein unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes. Der Geschädigte, ein 18-jähriger Fahrzeugführer, stellte gegen 16.50 Uhr fest, dass an seinem geparkten schwarzen Mercedes der linke Außenspiegel sowie die vordere Stoßstange erheblich beschädigt worden waren. Nun fragt die Polizei: Wer hat im Bereich von 16 bis 17 Uhr etwas auf diesem Parkplatz beobachtet? Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei-Inspektion Neustadt unter der Telefonnummer 09568/94310 entgegen.