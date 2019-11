Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Eine böse Überraschung erlebte am Mittwochabend eine Fahrzeugbesitzerin in Hallstadt. Ihr in der Hans-Wölfel-Straße geparkter Seat Ibiza war am Stoßfänger vorne links angefahren worden. Obwohl dabei ein Schaden von mindestens 1500 Euro entstand, fuhr der Verursacher davon. Zeugen der Unfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 14 und 21.15 Uhr ereignete, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.