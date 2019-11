Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Gegen das Fahrzeugheck eines blauen VW Passat stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Viereth und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Fahrzeug stand von Freitagvormittag bis Montagmorgen in einem Carport in der Steigerwaldstraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen.