Beide Fahrzeugseiten eines grauen Audi A4 verkratzten unbekannte Täter in Baunach und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Das Fahrzeug stand in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag auf einem Parkplatz in der Ortsstraße "Am Tiergarten". Wem sind zur besagten Zeit verdächtige Personen am Fahrzeug aufgefallen und wer kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Landkreispolizei unter der Rufnummer 0951/9129-310.