Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Auf Höhe der Kanalstraße in Oberhaid kam am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr einer 18-jährigen Autofahrerin ein heller silberfarbener Pkw entgegen, obwohl die Fahrbahn durch parkende Autos verengt war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die Fiat-Fahrerin reflexartig nach rechts und stieß gegen den Bordstein. Dabei wurden beide Reifen sowie die Felgen ihres Autos demoliert, es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Fahrer des hellen Pkw setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol