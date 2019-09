Burgpreppach vor 18 Stunden

Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Eine böse Überraschung erlebte am Freitagabend ein Fahrzeugbesitzer in Birkach. Als er mit seinem in der Ortsstraße "Zum alten Berg" geparkten VW Golf wegfahren wollte, musste er feststellen, dass zwi...