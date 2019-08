Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

In einem Fall von Unfallflucht, der sich bereits vergangenen Donnerstag, 22. August, ereignete hat und erst jetzt bei der Polizei angezeigt worden ist, sind die Ordnungshüter auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Ein Zeuge hat beobachtet, wie an diesem Tag abends gegen 19.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz des Freibades auf den Fußweg parallel zur Staatsstraße 2261 auf Höhe des Pavillons rangierte. Dabei stieß er schließlich mit dem Heck seines silberfarbenen Opel Astra gegen ein Verkehrszeichen, das dadurch beschädigt worden ist. Der Sachschaden wird von den Ermittlern mit rund 200 Euro beziffert. Nach dem Anstoß fuhr der Unfallverursacher dann in Richtung Burghaslach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Diese hofft nun auf Hinweise auf den Flüchtigen und sein Fahrzeug, die unter der Telefonnummer 09162/92710 bei der Polizeiwache Scheinfeld oder unter der Rufnummer 09161/88530 bei der Inspektion in Neustadt entgegen genommen werden.