Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Zwischen Mittwoch, 7. August, und vergangenem Montag wurde in der Andreas-Hofer-Straße ein schwarzer Renault Scenic angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 500 Euro angerichtet hatte, entfernte sich dieser unerkannt von der Unfallstelle. Verursacher bekam Besuch von der Polizei Ein 56-jähriger Mann konnte am Dienstagabend schnell von der Polizei ermittelt werden, nachdem er in der Gereuthstraße mit seinem Pkw einen geparkten Seat Leon angefahren hatte. Der Autofahrer hatte einen Gesamtsachschaden von 400 Euro angerichtet und bekam aufgrund des abgelesenen Kennzeichens schnell Besuch von der Polizei. Toilettenwand verunstaltet Zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, beschmierte ein Unbekannter die Toilettenwand einer Gaststätte in der Oberen Sandstraße mit Graffiti. Sachschaden: rund 100 Euro. pol