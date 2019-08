Gegen die Heckstoßstange eines Opel Caravan stieß ein unbekannter Fahrzeugführer in Breitengüßbach und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Fahrzeug stand in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 14.25 Uhr, auf einem Parkplatz in der Baunacher Straße. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol