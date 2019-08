Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Die Ortsverbindungsstraße zwischen Sassendorf und Lauf befuhr am Montag gegen 16.15 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Mofa, als ihm in einer Rechtskurve ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam und das Mofa mit der linken Fahrzeugfront streifte. Der Mofa-Fahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen braunen VW Golf Variant. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.