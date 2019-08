Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Eine böse Überraschung erlebte am Samstagabend eine Autofahrerin in Hallstadt. Zwischen 18 und 18.30 Uhr wurde ihr schwarzer Opel Adam im Heckbereich angefahren. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Sachschaden von rund 650 Euro. Als Unfallörtlichkeit kommen entweder Aldi-Parkplatz in Bischberg oder der Rewe-Parkplatz in Hallstadt in der Biegenhofstraße in Frage. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol