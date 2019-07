Scheßlitz vor 18 Stunden

Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Ein unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte mit seinem Fahrzeug am Donnerstag gegen 16 Uhr den linken Außenspiegel eines in der Ortsstraße Oberend geparkten BMW. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 250 Eur...