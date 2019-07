Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Ein am Kirchberg abgestellter Opel Zafira wurde bereits am Donnerstag letzter Woche zwischen 16 und 18.30 Uhr von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.