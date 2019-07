In der Nürnberger Straße in Hirschaid hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend zwischen 18 und 20.30 Uhr den linken Außenspiegel eines parkenden weißen Hyundai abgefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 150 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.