Die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Audi A3 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer irgendwann zwischen dem 27., 10 Uhr, und 29. Juni, 9.15 Uhr in Scheßlitz. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Straße Am Loh (Hausnummer 6) geparkt. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.