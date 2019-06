Gegen die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Opel Astra stieß ein unbekannter Fahrzeugführer in Trosdorf und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Fahrzeug stand am Mittwoch zwischen 18 und 18.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Industriestraße. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 entgegen.