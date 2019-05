Am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr wurde ein in der Bahnhofstraße in Hallstadt geparkter orangefarbener VW Golf von einem anderen Verkehrsteilnehmer (vermutlich ein blauer Ford) angefahren und leicht beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.