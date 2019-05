Am Straßenrand der Ortsstraße "Am Sportplatz" wurde am Dienstag zwischen 8 und 10 Uhr ein abgestellter schwarzer Toyota angefahren und am Kotflügel beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ an dem Wagen einen Sachschaden von etwa 200 Euro und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310.